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В Таганроге 26-летний безработный с ножом напал на продавца магазина

Вчера, 22:04 |  ROSTOV.RU
В Таганроге 26-летний безработный с ножом напал на продавца магазина

В Таганроге 26-летний безработный напал на сотрудницу в продуктовом магазине. Угрожая ей ножом, мужчина похитил из кассы деньги.
- Работница торговой точки обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой разбойного падения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские выяснили, что днем в магазин вошел мужчина. Угрожая продавцу ножом, он потребовал отдать ему деньги, после чего скрылся.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 26-летний ранее не судимый и длительное время не работающий местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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