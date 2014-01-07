В Таганроге 26-летний безработный с ножом напал на продавца магазина



В Таганроге 26-летний безработный напал на сотрудницу в продуктовом магазине. Угрожая ей ножом, мужчина похитил из кассы деньги.

- Работница торговой точки обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой разбойного падения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские выяснили, что днем в магазин вошел мужчина. Угрожая продавцу ножом, он потребовал отдать ему деньги, после чего скрылся.



Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 26-летний ранее не судимый и длительное время не работающий местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

