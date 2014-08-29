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В Шахтах в столкновении двух такси пострадали пассажиры - женщина и ребенок

Сегодня, 16:59 |  ROSTOV.RU
В Шахтах в столкновении двух такси пострадали пассажиры - женщина и ребенок

В Шахтах в столкновении двух такси марки «Рено Логан» пострадали два пассажира одного из них, в том числе 9-летний ребенок. ДТП произошло около 10 утра на пересечении улицы Советской и Донской.
- По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с автомобилем аналогичной марки под управлением 21-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате аварии получили травмы и были доставлены в больницу два пассажира второго автомобиля «Рено Логан»: 32-летняя женщина и 9-летний ребенок.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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