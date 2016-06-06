В Шахтах сын украл у отца ноутбук

В городе Шахты с заявлением о краже ноутбука в полицию обратился мужчина. По словам заявителя, сумма ущерба составила порядка 20 тыс. руб. - В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 27-летнего подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался сын потерпевшего. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули его собственнику.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!