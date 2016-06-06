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В Шахтах сын украл у отца ноутбук

Сегодня, 09:50 |  ROSTOV.RU

В городе Шахты с заявлением о краже ноутбука в полицию обратился мужчина. По словам заявителя, сумма ущерба составила порядка 20 тыс. руб.
- В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 27-летнего подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался сын потерпевшего. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули его собственнику.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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