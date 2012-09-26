В Шахтах полицейский на «Волге» сбил пенсионерку
Сегодня, 12:49 |
ROSTOV.RU
В Шахтах полицейский, управляя «Волгой», сбил пенсионерку.
ДТП произошло около жд вокзала 26 декабря около 11 часов. Водитель совершил наезд на пожилую женщину в районе дома № 42 в переулке Новочеркасском. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
За рулем автомобиля находился сотрудником кинологической службы УМВД по городу Шахты, сообщает DonDay.ru Шахты. В донском главке сообщили, что по факту ДТП проводится проверка
- Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности за упущение работы с личным составом, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.
|
|
25-12-2016, 20:53
[image-1]
[/image-1]
|
9-08-2016, 11:16
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Подробнее...
|
20-06-2016, 11:10
[image-1]
[/image-1]
|
31-01-2016, 13:13
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Комментарии
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Подробнее...
|
25-12-2015, 21:54
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Авария произошла около шести часов вечера 25 декабря на... Подробнее...
|
1-10-2015, 08:55
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Дорожнотранспортное происшествие случилось в городе ?... Подробнее...
|
24-08-2015, 12:05
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ДТП случилось 23 августа 2015 года примерно в 17:00. На улице... Подробнее...
|
6-02-2015, 00:39
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Сотрудник ГУ МВД России по Ростовской области за рулем... Подробнее...
|
17-10-2013, 10:40
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ДТП произошло вчера около 20:45 часов в РостовенаДону на ... Подробнее...
|
26-09-2012, 11:32
[image-1]
[/image-1]