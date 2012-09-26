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В Шахтах полицейский на «Волге» сбил пенсионерку

Сегодня, 12:49 |  ROSTOV.RU

В Шахтах полицейский, управляя «Волгой», сбил пенсионерку.

ДТП произошло около жд вокзала 26 декабря около 11 часов. Водитель совершил наезд на пожилую женщину в районе дома № 42 в переулке Новочеркасском. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

За рулем автомобиля находился сотрудником кинологической службы УМВД по городу Шахты, сообщает DonDay.ru Шахты. В донском главке сообщили, что по факту ДТП проводится проверка
- Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности за упущение работы с личным составом, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.

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