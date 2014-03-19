В Шахтах парень украл цветов на 30 тыс. руб., чтобы подарить любимой



В Шахтах молодой человек обворовал цветочный ларек, чтобы сделать подарок возлюбленной.



В полицию обратился владелец торговой точки и сообщил, что ночью неизвестный, повредив входную дверь, украл из магазина цветы на сумму 30 тыс. руб.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении 22-летнего молодого человека и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Парень помещен под подписку о невыезде. Как удалось узнать, украденные цветы молодой ростовчанин собирался подарить своей девушке.

