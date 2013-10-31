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В Шахтах 3-месячная малышка умерла в своей кроватке

Сегодня, 15:55 |  ROSTOV.RU
В Шахтах 3-месячная малышка умерла в своей кроватке

В Шахтах мать нашла свою 3-месячную дочку мертвой в кроватке. Трагический случай произошел утром 4 января в поселке Аюта.

Женщина обнаружила, что малышка не подает признаков жизни в 10 часов утра, а через час была констатирована её смерть, сообщает DonDay Шахты. Мама девочки утверждает, что покормила ребенка в 8 утра и легла спать. Когда она проснулась, девочка уже не дышала.
В это время в доме находился еще один 3-летний ребенок.

Жительница Аюты лишена родительских прав по отношению к двум своим старшим детям. Известно, что после рождения малышка находилась в больнице, в отделении патологии новорожденных.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Причина смерти младенца станет известна после получения результатов медицинской экспертизы.

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