В Шахтах 3-месячная малышка умерла в своей кроватке
Сегодня, 15:55 |
ROSTOV.RU
В Шахтах мать нашла свою 3-месячную дочку мертвой в кроватке. Трагический случай произошел утром 4 января в поселке Аюта.
Женщина обнаружила, что малышка не подает признаков жизни в 10 часов утра, а через час была констатирована её смерть, сообщает DonDay Шахты. Мама девочки утверждает, что покормила ребенка в 8 утра и легла спать. Когда она проснулась, девочка уже не дышала. В это время в доме находился еще один 3-летний ребенок.
Жительница Аюты лишена родительских прав по отношению к двум своим старшим детям. Известно, что после рождения малышка находилась в больнице, в отделении патологии новорожденных.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Причина смерти младенца станет известна после получения результатов медицинской экспертизы.
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