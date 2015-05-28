В Семикаракорске водитель иномарки сбил 58-летнего пешехода
Сегодня, 08:40 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области водитель иномарки сбил 58-летнего пешехода. ДТП произошло 9 января в районе дома №181 по переулку Калинина в городе Семикаракорске.
- По предварительной информации, 48-летний водитель «Дэу Матиз» не обеспечил безопасного движения и допустил наезд на мужчину, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - Пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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