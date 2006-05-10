В Рождественскую ночь в Ростове продлят работу общественного транспорта



В Рождественскую ночь в Ростове будет продлена работа общественного транспорта.



Ночью с 6 на 7 января ряд маршрутов городского транспорта будет работать с 23:30 до 04:00. По городу будут курсировать 67 единиц подвижного состава.



АВТОБУСЫ

3 Гл. ЖДВ - Лесничество - 1 ед.

3А Гл. ЖДВ - Обл. туб. больница - 1 ед.

4 Ц.рынок – ГПЗ-10 - 1 ед.

6 Ц. рынок – Обл. больница - 1 ед.

7 Гл. ЖДВ - Можайская - 1 ед.

9 Переезд - Ц.рынок - 1 ед.

15 Ц.рынок – Западный переезд - 1 ед.

16 ВОС – Ц. рынок – ВОС - 1 ед.

18 Сельмаш – мкр.Суворовский - 1 ед.

22 В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник - 1 ед.

26 Ц.рынок – мкр. Левенцовский - 1 ед.

34 ГПЗ-10 - Ц. Рынок - 1 ед.

35а ЖК «Платовский» - Ц. Рынок - 1 ед.

41 ЖК «Европейский» (мкр.Три Сквера) - Ц.Рынок - 1 ед.

42 ф-л Часового завода – Ц.рынок - 1 ед.

45 Стартовая – Ц.рынок - 1 ед.

47 Стартовая – Ц.рынок - 1 ед.

49 Стройгородок – Ц. рынок - 1 ед.

65 Институт сервиса - Ц. Рынок - 2 ед.

68 Нахичеванский рынок - Александровка - 1 ед.

71 Ц. Рынок - мкр. Левенцовский - 2 ед.

78 В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник - 1 ед.

83 В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник - 1 ед.

Итого автобусов 25



ТРОЛЛЕЙБУСЫ

2 ЖДВ – 35 линия - 1 ед.

22 пос. Александровка - ЖДВ - 1 ед.

Итого троллейбусов 2



ТРАМВАИ

1 ЖДВ – Госпиталь - 1 ед.

4 ул. Текучева - ЖДВ - 1 ед.

7 Ц.Рынок – ул. Чукотская - 1 ед.

Итого трамваев 3



МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) – ГПЗ-10 - 2 ед.

8-МТ ГПЗ-10 – Ц. Рынок (ул. Темерницкая) - 1 ед.

14-МТ Кирпичный – Болгарстрой - 3 ед.

16-МТ Изумруд – Ц. Рынок – Изумруд - 1 ед.

34-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) – ГПЗ-10 - 2 ед.

40-МТ Изумруд – пр. Сельмаш - 4 ед.

43-МТ Суворовский – Ц.Рынок - 2 ед.

45-МТ Стартовая – ул. Баумана – Стартовая - 1 ед.

47-МТ Стартовая – ул. Тургеневская - Стартовая - 1 ед.

48-МТ Изумруд - Ц. Рынок - Изумруд - 1 ед.

49-МТ Стройгородок - ул. Обороны - 3 ед.

59-МТ мкр.Левенцовский – Филиал час. завода - 2 ед.

65-МТ Институт сервиса - Ц. Рынок - 2 ед.

71-МТ Ц. Рынок - завод "Эмпилс" - 2 ед.

78-МТ Главный автовокзал - В. Темерник - 2 ед.

80-МТ Александровка - Гл. ЖДВ - 2 ед.

83-МТ Ц. Рынок - В. Темерник - 2 ед.

90-МТ Главный автовокзал - Ростовское море - 2 ед.

99-МТ Гл. ЖДВ - Стройгородок - 3 ед.

Итого МТ 38

