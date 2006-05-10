В Рождественскую ночь в Ростове продлят работу общественного транспорта
Сегодня, 12:04 |
ROSTOV.RU
В Рождественскую ночь в Ростове будет продлена работа общественного транспорта.
Ночью с 6 на 7 января ряд маршрутов городского транспорта будет работать с 23:30 до 04:00. По городу будут курсировать 67 единиц подвижного состава.
АВТОБУСЫ
3 Гл. ЖДВ - Лесничество - 1 ед.
3А Гл. ЖДВ - Обл. туб. больница - 1 ед.
4 Ц.рынок – ГПЗ-10 - 1 ед.
6 Ц. рынок – Обл. больница - 1 ед.
7 Гл. ЖДВ - Можайская - 1 ед.
9 Переезд - Ц.рынок - 1 ед.
15 Ц.рынок – Западный переезд - 1 ед.
16 ВОС – Ц. рынок – ВОС - 1 ед.
18 Сельмаш – мкр.Суворовский - 1 ед.
22 В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник - 1 ед.
26 Ц.рынок – мкр. Левенцовский - 1 ед.
34 ГПЗ-10 - Ц. Рынок - 1 ед.
35а ЖК «Платовский» - Ц. Рынок - 1 ед.
41 ЖК «Европейский» (мкр.Три Сквера) - Ц.Рынок - 1 ед.
42 ф-л Часового завода – Ц.рынок - 1 ед.
45 Стартовая – Ц.рынок - 1 ед.
47 Стартовая – Ц.рынок - 1 ед.
49 Стройгородок – Ц. рынок - 1 ед.
65 Институт сервиса - Ц. Рынок - 2 ед.
68 Нахичеванский рынок - Александровка - 1 ед.
71 Ц. Рынок - мкр. Левенцовский - 2 ед.
78 В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник - 1 ед.
83 В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник - 1 ед.
Итого автобусов 25
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
2 ЖДВ – 35 линия - 1 ед.
22 пос. Александровка - ЖДВ - 1 ед.
Итого троллейбусов 2
ТРАМВАИ
1 ЖДВ – Госпиталь - 1 ед.
4 ул. Текучева - ЖДВ - 1 ед.
7 Ц.Рынок – ул. Чукотская - 1 ед.
Итого трамваев 3
МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ
4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) – ГПЗ-10 - 2 ед.
8-МТ ГПЗ-10 – Ц. Рынок (ул. Темерницкая) - 1 ед.
14-МТ Кирпичный – Болгарстрой - 3 ед.
16-МТ Изумруд – Ц. Рынок – Изумруд - 1 ед.
34-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) – ГПЗ-10 - 2 ед.
40-МТ Изумруд – пр. Сельмаш - 4 ед.
43-МТ Суворовский – Ц.Рынок - 2 ед.
45-МТ Стартовая – ул. Баумана – Стартовая - 1 ед.
47-МТ Стартовая – ул. Тургеневская - Стартовая - 1 ед.
48-МТ Изумруд - Ц. Рынок - Изумруд - 1 ед.
49-МТ Стройгородок - ул. Обороны - 3 ед.
59-МТ мкр.Левенцовский – Филиал час. завода - 2 ед.
65-МТ Институт сервиса - Ц. Рынок - 2 ед.
71-МТ Ц. Рынок - завод "Эмпилс" - 2 ед.
78-МТ Главный автовокзал - В. Темерник - 2 ед.
80-МТ Александровка - Гл. ЖДВ - 2 ед.
83-МТ Ц. Рынок - В. Темерник - 2 ед.
90-МТ Главный автовокзал - Ростовское море - 2 ед.
99-МТ Гл. ЖДВ - Стройгородок - 3 ед.
Итого МТ 38
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