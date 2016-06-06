В Ростовской области житель хутора украл продукты и деньги из магазина



В Родионово-Несветайском районе Ростовской области местный житель украл из продуктового магазина товар и деньги.



В полицию обратились сотрудники торговой точки и рассказали, что неизвестный, повредив металлопластиковое окно, забрался в магазин и украл оттуда продукты и деньги. Сумма ущерба составила около 50 тыс. руб.

- По подозрению в краже полицейские задержали 28-летнего безработного жителя одного из хуторов района, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемого доставили в дежурную часть.



В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

