В Ростовской области житель хутора украл продукты и деньги из магазина
Сегодня, 21:48 |
ROSTOV.RU
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области местный житель украл из продуктового магазина товар и деньги.
В полицию обратились сотрудники торговой точки и рассказали, что неизвестный, повредив металлопластиковое окно, забрался в магазин и украл оттуда продукты и деньги. Сумма ущерба составила около 50 тыс. руб. - По подозрению в краже полицейские задержали 28-летнего безработного жителя одного из хуторов района, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемого доставили в дежурную часть.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.
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