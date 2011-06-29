В Ростовской области женщина пыталась пронести в колонию алкоголь для своего сына

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16-12-2015, 11:21
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Происшествия-Новости
В Ростове задержан 22летний местный житель, пытавшийся ... Подробнее...
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7-12-2015, 12:32
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Происшествия-Новости
В ГУФСИН России по Ростовской области продолжаются ме?... Подробнее...
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2-12-2015, 11:09
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Происшествия-Новости
Сотрудники оперативного управления ГУ ФСИН России по ?... Подробнее...
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16-10-2015, 18:38
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Происшествия-Новости
Сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России п?... Подробнее...
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24-09-2015, 12:07
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Происшествия-Новости
Реализуя имеющуюся ранее информацию, сотрудниками опе... Подробнее...
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7-09-2015, 10:27
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Происшествия-Новости
Оперативные сотрудники исправительной колонии № 9 ГУФСИН России по Ростовской области задержали злоумышленника Подробнее...
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29-06-2011, 20:33
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Люди-Событии
В Ростовской области всё чаще ловят надзирателей, пытающихся пронести за решётку запрещённые предметы Подробнее...