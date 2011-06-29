В Ростовской области женщина пыталась пронести в колонию алкоголь для своего сына



В Ростовской области женщина пыталась пронести в колонию алкоголь.



Во время досмотра у посетительницы обнаружили шесть пластиковых двухлитровых бутылок с спиртосодеращей жидкостью.

- Гражданка, пытавшаяся провезти запрещенные предметы на территорию учреждения, пояснила, что обнаруженные емкости предназначались ее сыну, отбывающему наказание в колонии-поселении, - рассказали в ГУФСИН Ростовской области. - По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.



В тот же день сотрудники колонии № 20 в Шахтах задержали 26-летнего молодого человека, который пытался пронести наркотики и три телефона в кармане куртки. Еще один сверток был найден на территории колонии, который задержанный успел перекинуть через периметр.



