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В Ростовской области выросла стоимость проезда в автобусах

Сегодня, 17:51 |  ROSTOV.RU

Цена одного километра пути в пригородных автобусах теперь составляет 1,67 руб.

В Ростовской области выросла стоимость проезда в автобусах
В Ростовской области выросла стоимость проезда и провоза багажа в пригородных и междугородних автобусах. Соответствующее постановление Региональной службы по тарифам вступило в силу.

С нового года 1 километр пути в пригородных автобусах стоит 1,67 руб. (прежняя цена - 1,53 руб.), а в междугородних - 1,75 руб. (прежняя цена - 1,64 руб.).

Изменились и стоимость провоза багажа – одно место до 50 километров теперь стоит 6,50 руб., от 51 до 100 километров - 13 руб., от 101 до 200 километров - 26 руб. За каждые последующие 100 километров придется доплатить 6,5 руб.

Таким образом, билет из Ростова в Азов теперь обойдется в 70 руб., цена выросла на 6 руб., ранее она составляла 64 руб. Стоимость билета на автобус Ростова - Новочеркасск увеличилась на 5 руб. и теперь составляет 55 руб., из Ростова в Таганрог - 133 руб. (ранее 123 руб.), из Ростова в Шахты - 140 руб.(ранее 130 руб.).

Документ не затрагивает стоимость проезда на маршрутах Ростова - Аксай и Ростов - Батайск – цена проезда на этих направлениях регулируется отдельными документами.

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