В Ростовской области водитель КамАЗа повредил газопровод
Сегодня, 07:44 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области водитель КамАЗа повредил газопровод. ДТП произошло 23 декабря около 21 часа на трассе Ростов-Рогожкино. -57-летний водитель КамАЗа выгружал песок, затем, не опустив кузов самосвала, по предварительным данным, начал движение и допустил повреждение линии газопровода, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и представители газовой службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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