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В Ростовской области водитель КамАЗа повредил газопровод

Сегодня, 07:44 |  ROSTOV.RU

В Ростовской области водитель КамАЗа повредил газопровод. ДТП произошло 23 декабря около 21 часа на трассе Ростов-Рогожкино.
-57-летний водитель КамАЗа выгружал песок, затем, не опустив кузов самосвала, по предварительным данным, начал движение и допустил повреждение линии газопровода, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и представители газовой службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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