В Ростовской области в тройном ДТП погиб пенсионер



В Ростовской области на трассе Ростов-Таганрог в тройном ДТП погиб пенсионер.



Авария произошла около 20 часов 3 января.

- 32-летний водитель «Мицубиси Лансер», по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ЗАЗ Шанс, под управлением 77-летнего водителя, а также попутным «Мерседес Бенц Акрос», под управлением 40-летнего водителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП погиб водитель автомобиля ЗАЗ Шанс, водитель автомобиля «Мицубиси» с травмами доставлен в больницу.



По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

