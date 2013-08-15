В Ростовской области в тройном ДТП погиб пенсионер
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В Ростовской области на трассе Ростов-Таганрог в тройном ДТП погиб пенсионер.
Авария произошла около 20 часов 3 января. - 32-летний водитель «Мицубиси Лансер», по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ЗАЗ Шанс, под управлением 77-летнего водителя, а также попутным «Мерседес Бенц Акрос», под управлением 40-летнего водителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП погиб водитель автомобиля ЗАЗ Шанс, водитель автомобиля «Мицубиси» с травмами доставлен в больницу.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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