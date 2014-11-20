В Ростовской области в сгоревшей машине погиб человек
Сегодня, 10:07 |
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В Верхнедонском районе Ростовской области в сгоревшей машине погиб человек. ЧП произошло в станице Мигулинской.
- Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» поступило 1 января в 19:30, площадь пожара составила 8 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Есть погибший. Ликвидация последствий пожара наступила в 19:54.
В настоящее время личность погибшего устанавливается. Пока неизвестно, был ли это владелец автомобиля.
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