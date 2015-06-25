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В Ростовской области в пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

Сегодня, 10:07 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

В Ростовской области на пожаре в заброшенном здании погиб мужчина. Возгорание произошло около половины первого дня 21 декабря в поселке Шахтерском Каменск-Шахтинского.
- В переулке Полевом произошёл пожар в бесхозном строении на площади 6 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В результате происшествия погиб мужчина, его личность устанавливается.

В ликвидации пожара участвовали 7 пожарных и две единицы спецтехники.

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