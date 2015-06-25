В Ростовской области в пожаре в частном доме погиб мужчина



В Каменском районе Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло 6 января в хуторе Масаловка на улице Кооперативной.

- Сообщение о возгорании поступило в 07:44, горел частный дом на площади 30 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погиб мужчина.



Пожарные полностью ликвидировали последствия пожара в 08:15. К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники.



