В Ростовской области в пожаре в частном доме погиб мужчина
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Возгорание произошло в Каменском районе.
В Каменском районе Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло 6 января в хуторе Масаловка на улице Кооперативной.
- Сообщение о возгорании поступило в 07:44, горел частный дом на площади 30 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погиб мужчина.
Пожарные полностью ликвидировали последствия пожара в 08:15. К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники.
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