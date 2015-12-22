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В Ростовской области в магазине произошел пожар

Сегодня, 15:53 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в магазине произошел пожар

В городе Гуково Ростовской области в магазине произошел пожар. Загорелось здание на улице Карла Маркса.
- Сообщение о пожаре поступило 4 января в 10:56, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огнем была охвачена площадь 8 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 11:08. К тушению привлекались 6 спасателей и две единицы техники.

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