В Ростовской области в магазине произошел пожар
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В городе Гуково Ростовской области в магазине произошел пожар. Загорелось здание на улице Карла Маркса.
- Сообщение о пожаре поступило 4 января в 10:56, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огнем была охвачена площадь 8 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 11:08. К тушению привлекались 6 спасателей и две единицы техники.
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