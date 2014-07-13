В Ростовской области в гараже сгорела «Лада-Калина»
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В Октябрьском районе Ростовской области в гараже сгорела «Лада-Калина». Возгорание произошло в поселке Каменоломни по переулку Шоссейный.
- Сообщение о пожаре поступило 8 января в 20:14, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Произошло возгорание автомобиля «Лада-Калина» в гараже на площади 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
На ликвидацию огня пожарным понадобилось порядка 15 минут. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники.
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