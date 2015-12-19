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В Ростовской области в ДТП погибли двое

Сегодня, 08:58 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в ДТП погибли двое

В Ростовской области в столкновении «ВАЗа» и большегруза погиб пенсионер, управлявший легковушкой и его 35-летняя пассажирка.

Смертельное ДТП произошло 30 декабря на 207 километре трассы Песчанокопское-Котельниково.
- По предварительной информации, 66-летний водитель «ВАЗ-2110» превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Фредлайнер», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате столкновения водитель и 35-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» из-за полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области в ДТП погибли двое

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