В Ростовской области в ДТП погибли двое



В Ростовской области в столкновении «ВАЗа» и большегруза погиб пенсионер, управлявший легковушкой и его 35-летняя пассажирка.



Смертельное ДТП произошло 30 декабря на 207 километре трассы Песчанокопское-Котельниково.

- По предварительной информации, 66-летний водитель «ВАЗ-2110» превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Фредлайнер», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате столкновения водитель и 35-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» из-за полученных травм скончались на месте происшествия.



По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

