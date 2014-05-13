В Ростовской области у волка выявили очередной случай бешенства
Сегодня, 15:32 |
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В Тарасовском районе Ростовской области зарегистрирован 32 случай бешенства с начала года. На этот раз больным оказался волк, отловленный на территории Митякинского охотхозяйства.
- На территории Тарасовского района проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В ближайшее время в охотхозяйстве объявят ветеринарный карантин.
Теперь в Митякинском охотхозяйстве будет запрещена охота на два месяца.
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