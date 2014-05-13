В Ростовской области у волка выявили очередной случай бешенства



В Тарасовском районе Ростовской области зарегистрирован 32 случай бешенства с начала года. На этот раз больным оказался волк, отловленный на территории Митякинского охотхозяйства.

- На территории Тарасовского района проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В ближайшее время в охотхозяйстве объявят ветеринарный карантин.



Теперь в Митякинском охотхозяйстве будет запрещена охота на два месяца.

