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В Ростовской области трех мужчин будут судить за нападение на торговый центр и убийство охранника

Сегодня, 14:51 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области трех мужчин будут судить за нападение на торговый центр и убийство охранника

В Ростовской области трех мужчин будут судить за нападение на торговый центр в Шахтах и убийство охранника. Целью грабителей были деньги в банкомате в холле магазина.

По данным следствия, днем 23 января 2016 года двое налетчиков вошли в здание торгового центра и спрятались на чердаке. Дождавшись наступления ночи и закрытия центра, они спустились на первый этаж здания и напали на охранника торгового центра, избили его палкой по голове и монтировкой, после чего связали скотчем. В результате полученных травм, охранник скончался на месте происшествия.

Затем грабители открыли входную дверь для сообщника, у которого было газобаллонное оборудование для резки металлов. Они начали вскрывать сейфовую часть банкомата, но не успели забрать деньги, потому что к торговому центру прибыла группа быстрого реагирования частного охранного предприятия.
- Злоумышленники скрылись с места преступления и попытались выехать за пределы области, но были задержаны полицейскими, - рассказали в Следственном управлении по Ростовской области. - В отношении подозреваемых в зависимости от степени участия каждого было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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