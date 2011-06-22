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В Ростовской области супруги под предлогом снятия порчи обобрали продавщицу

Сегодня, 14:12 |  ROSTOV.RU

В Каменском районе Ростовской области супружеская пара под предлогом снятия порчи забрали у продавщицы обуви золото. Ущерб составил порядка 10 тыс. руб.
- В полицию обратилась сотрудница магазина обуви, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Мужчина и женщина, находясь в магазине, познакомились с потерпевшей и убедили ее в том, что ей необходима их магическая помощь для решения жизненных проблем.

За свои услуги супруги попросили у продавщицы золотые украшения. Мошенников задержали полицейские. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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