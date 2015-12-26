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В Ростовской области столкнулись «Лада» и фура

Сегодня, 08:15 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области столкнулись «Лада» и фура

В Ростовской области «Лада Ларгус» столкнулась с фурой. ДТП произошло днем 22 декабря в станице Тацинской.

На улице Волгодонской отечественная легковушка врезалась в грузовик «Фредлайнер».
- В результате аварии пострадал 29-летний водитель «Лады», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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