В Ростовской области столкнулись «Лада» и фура

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15-05-2016, 07:18
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Происшествия-Комментарии
На трассе лоб в лоб столкнулись Лада Приора и ВАЗ-2111. Подробнее...
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9-05-2016, 06:00
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Происшествия-Комментарии
В больнице с травмами находится маленький ребенок. Подробнее...
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20-04-2016, 11:25
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Происшествия-Комментарии
Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Подробнее...
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15-04-2016, 09:35
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Происшествия-Комментарии
В результате аварии пострадали два человека, в том числе пассажир общественного транспорта. Подробнее...
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5-01-2016, 15:08
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Происшествия-Новости
В Ростовской области днем 5 января на трассе М4 «Дон» пр... Подробнее...
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26-12-2015, 08:15
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Происшествия-Комментарии
Страшное ДТП, унесшее жизни пяти человек, произошло в Сальском районе на 171 километре трассы «Песчанокопское – Котельниково» около часа ночи 26 декабря. Подробнее...