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В Ростовской области сгорел гараж с «Волгой»

Сегодня, 09:09 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области сгорел гараж с «Волгой»

В Кашарском районе Ростовской области сгорел гараж с ГАЗ-3110 «Волга». Возгорание произошло 2 января примерно в 7.30 в хуторе Краснояровка. Гараж загорелся на улице Центральной.
- В результате пожара повреждены гараж и автомобиль на площади 48 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали последствия пожара в 07:53. Для ликвидации возгорания привлекались два человека и одна единица техники.

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