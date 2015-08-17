В Ростовской области сгорел гараж с «Волгой»



В Кашарском районе Ростовской области сгорел гараж с ГАЗ-3110 «Волга». Возгорание произошло 2 января примерно в 7.30 в хуторе Краснояровка. Гараж загорелся на улице Центральной.

- В результате пожара повреждены гараж и автомобиль на площади 48 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Прибывшие пожарные ликвидировали последствия пожара в 07:53. Для ликвидации возгорания привлекались два человека и одна единица техники.

