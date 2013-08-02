В Ростовской области пьяная девушка на иномарке снесла столб



В Ростовской области пьяная девушка на «Рено» врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло утром 4 января в Азове на улице Московской в районе торгового центра «Бриз».



- По предварительным данным, 19-летняя девушка, управлявшая «Рено», не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на опору, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. - Медицинское освидетельствование показало, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.



Отмечается, что в результате происшествии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.



