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В Ростовской области пьяная девушка на иномарке снесла столб

Сегодня, 19:07 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области пьяная девушка на иномарке снесла столб

В Ростовской области пьяная девушка на «Рено» врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло утром 4 января в Азове на улице Московской в районе торгового центра «Бриз».

- По предварительным данным, 19-летняя девушка, управлявшая «Рено», не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на опору, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. - Медицинское освидетельствование показало, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Отмечается, что в результате происшествии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.


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