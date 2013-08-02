В Ростовской области пьяная девушка на иномарке снесла столб
Сегодня, 19:07 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области пьяная девушка на «Рено» врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло утром 4 января в Азове на улице Московской в районе торгового центра «Бриз». - По предварительным данным, 19-летняя девушка, управлявшая «Рено», не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на опору, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. - Медицинское освидетельствование показало, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Отмечается, что в результате происшествии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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