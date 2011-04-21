В Ростовской области пенсионер ударил ножом своего зятя



В Неклиновском районе Ростовской области пенсионер ударил ножом своего зятя.



Конфликт между родственниками произошел во время застолья. 63-летний житель хутора Пименово выпивал у себя дома вместе со своим зятем. В ходе спора пенсионер ударил ножом 48-летнего мужчину.

- Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Потерпевший находится на лечении.