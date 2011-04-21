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В Ростовской области пенсионер ударил ножом своего зятя

Сегодня, 15:10 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области пенсионер ударил ножом своего зятя

В Неклиновском районе Ростовской области пенсионер ударил ножом своего зятя.

Конфликт между родственниками произошел во время застолья. 63-летний житель хутора Пименово выпивал у себя дома вместе со своим зятем. В ходе спора пенсионер ударил ножом 48-летнего мужчину.
- Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Потерпевший находится на лечении.

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