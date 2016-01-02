В Ростовской области парень дважды попал в ДТП на угнанном грузовике



В Красносулинском районе Ростовской области молодой человек угнал грузовик и дважды попал на нем в ДТП.



В полицию обратился владелец КамАЗа и рассказал, что попросил парня помочь ему разгрузить автомобиль со щебнем. Когда работа была окончена, владелец грузовика зашел к себе дом, а в это время помощник угнал автомобиль.

- По подозрению в краже полицейские задержали 23-летнего мужчину, жителя города Каменск-Шахтинский, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Молодого человека доставили в дежурную часть, где полицейские выяснили, что ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Также полицейские установили, что на угнанном автомобиле мужчина попал в два дорожно-транспортных происшествия.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угон».



