

В Ростовской области ожидается сильный туман. Донская ГИБДД предупреждает водителей о сложных дорожных условиях на территории региона.

- В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - советуют в Госавтоинспекции Ростовской области. - При приближении к пешеходным переходам водителям необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз.



Отмечается, что при такой погоде обязательно следует включать ближний свет фар и противотуманки.



