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В Ростовской области осудили мужчину за убийство гражданской жены 9-летней давности

Вчера, 21:14 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области осудили мужчину за убийство гражданской жены 9-летней давности

В Ростовской области мужчину осудили на 9,6 лет за убийство, совершенное более 9 лет назад.

В 2007 году пьяный житель Боковского района до смерти забил гражданскую жену. Тело женщины он закопал в 100 метрах от своего дома. Скелетированные останки погибшей полицейские обнаружили в 2011 году.
- Мужчина был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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