В Ростовской области осудили мужчину за убийство гражданской жены 9-летней давности
Вчера, 21:14 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области мужчину осудили на 9,6 лет за убийство, совершенное более 9 лет назад.
В 2007 году пьяный житель Боковского района до смерти забил гражданскую жену. Тело женщины он закопал в 100 метрах от своего дома. Скелетированные останки погибшей полицейские обнаружили в 2011 году. - Мужчина был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.
Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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