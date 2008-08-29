В Ростовской области осудили мужчину за убийство гражданской жены 9-летней давности



В Ростовской области мужчину осудили на 9,6 лет за убийство, совершенное более 9 лет назад.



В 2007 году пьяный житель Боковского района до смерти забил гражданскую жену. Тело женщины он закопал в 100 метрах от своего дома. Скелетированные останки погибшей полицейские обнаружили в 2011 году.

- Мужчина был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.



Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

