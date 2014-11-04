В Ростовской области на трассе сбили мужчину и женщину
Сегодня, 18:09 |
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В Ростовской области в ДТП пострадали два пешехода - мужчина и женщина. Авария произошла около половины шестого утра 31 декабря на трассе М-4 «Дон».
- По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» сбил пешеходов, пытавшихся перейти проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали 47-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
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