В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела ГАЗель



В Октябрьском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела ГАЗель.



Возгорание произошло 26 декабря около 18 часов.

- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Ликвидация последствий пожара наступила в 18:27.



В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

