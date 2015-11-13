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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела ГАЗель

Сегодня, 09:43 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела ГАЗель

В Октябрьском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела ГАЗель.

Возгорание произошло 26 декабря около 18 часов.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Ликвидация последствий пожара наступила в 18:27.

В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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