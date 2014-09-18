В Ростовской области на светофоре загорелся автобус



В городе Каменск-Шахтинский загорелся рейсовый автобус. Возгорание произошло около половины восьмого утра 13 января на улице Героев пионеров.



По словам очевидцев происшествия, огонь вспыхнул в задней части транспортного средства, когда автобус остановился на светофоре.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

