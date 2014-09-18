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В Ростовской области на светофоре загорелся автобус

Сегодня, 17:27 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области на светофоре загорелся автобус

В городе Каменск-Шахтинский загорелся рейсовый автобус. Возгорание произошло около половины восьмого утра 13 января на улице Героев пионеров.

По словам очевидцев происшествия, огонь вспыхнул в задней части транспортного средства, когда автобус остановился на светофоре.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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