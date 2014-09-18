В Ростовской области на светофоре загорелся автобус
Сегодня, 17:27 |
ROSTOV.RU
В городе Каменск-Шахтинский загорелся рейсовый автобус. Возгорание произошло около половины восьмого утра 13 января на улице Героев пионеров.
По словам очевидцев происшествия, огонь вспыхнул в задней части транспортного средства, когда автобус остановился на светофоре.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
|
|
14-12-2016, 15:59
[image-1]
[/image-1]
|
5-06-2016, 19:30
[image-1]
[/image-1]
|
27-08-2015, 11:22
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Возгорание автобуса с пассажирами случилось 26 августа... Подробнее...
|
2-08-2015, 10:08
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Возгорание автомобиля произошло в Батайске 1 августа 20... Подробнее...
|
8-06-2015, 14:47
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ЧП случилось 8 июня в 13:35 на 2 километре трассы Родионов?... Подробнее...
|
17-05-2015, 16:06
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Сообщение о пожаре в автобусе поступило в МЧ 17 мая в 04:20... Подробнее...
|
15-05-2015, 17:04
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Возгорание произошло 15 мая около 12:20. На проспекте Стач... Подробнее...
|
16-01-2015, 10:53
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ЧП произошло на Таганрогском шоссе в районе остановки ... Подробнее...
|
31-12-2014, 12:46
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ЧП случилось 31 декабря примерно в 9 часов утра. На улице... Подробнее...
|
18-09-2014, 22:34
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ЧП случилось на 25 км трассы «РостовТаганрог». П предва?... Подробнее...