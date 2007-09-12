В Ростовской области на площадке «Евродона» обнаружен птичий грипп
Сегодня, 21:01 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области на одной из 20 площадок индейководческого комплекса «Евродона» обнаружен птичий грипп. В связи с этим на территории фермы введен карантин. На 19 остальных площадках было лабораторно подтверждено отсутствие заболевания.
Вечером 29 декабря специалисты областной ветеринарной лаборатории диагностировали у индейки вирус гриппа А. Данный штамм вируса не является опасным для человека. На предприятии введен карантин, решается вопрос о введении режима ЧС. Ветеринары поясняют, что карантинные ограничения относятся только к территории организации и не коснутся жителей, разводящих птицу. - На подозреваемой площадке полностью уничтожается птица, вызывающая любые подозрения. Несмотря на то, что из 160 тыс. голов не все были больны, на площадке была молодая птица, и ее можно было вылечить, - пояснили в ООО «Евродон». - Такую меру кардинальной защиты других производств агрохолдинга, отрасли и потребителя предпринял, взяв на себя колоссальные убытки, глава компании. Вся продукция, которая на прилавках, абсолютно безопасна.
Внутри компании проводится расследование причин возможного заражения птиц в результате вредительства со стороны конкурентов.
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