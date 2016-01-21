В Ростовской области мужчина заколол вилами своего отца-пенсионера



Житель Орловского района Ростовской области заколол вилами своего 61-летнего отца.



Вечером 21 декабря у себя дома 26-летний мужчина во время ссоры ударил своего пьяного отца в шею вилами. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый с места происшествия скрылся, но был задержан спустя несколько часов сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В Следственном управлении Ростовской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.



Мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.