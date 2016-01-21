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В Ростовской области мужчина заколол вилами своего отца-пенсионера

Сегодня, 13:47 |  ROSTOV.RU
Мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.
В Ростовской области мужчина заколол вилами своего отца-пенсионера

Житель Орловского района Ростовской области заколол вилами своего 61-летнего отца.

Вечером 21 декабря у себя дома 26-летний мужчина во время ссоры ударил своего пьяного отца в шею вилами. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.
- Подозреваемый с места происшествия скрылся, но был задержан спустя несколько часов сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В Следственном управлении Ростовской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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