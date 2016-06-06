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В Ростовской области мужчина украл из коляски 11 тыс. руб.

Вчера, 18:49 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области мужчина украл из коляски 11 тыс. руб.

В Каменске-Шахтинском Ростовской области мужчина украл из детской коляски 11 тыс.руб.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что оставила детскую коляску в подъезде дома на улице Гагарина под лестницей. Девушка поднялась вместе с ребенком в квартиру своей матери, а когда вернулась, обнаружила, что из кармана коляски пропал кошелек.
- По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего мужчину, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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