В Ростовской области мужчина украл из коляски 11 тыс. руб.



В Каменске-Шахтинском Ростовской области мужчина украл из детской коляски 11 тыс.руб.



В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что оставила детскую коляску в подъезде дома на улице Гагарина под лестницей. Девушка поднялась вместе с ребенком в квартиру своей матери, а когда вернулась, обнаружила, что из кармана коляски пропал кошелек.

- По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего мужчину, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

