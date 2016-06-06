В Ростовской области мужчина украл из коляски 11 тыс. руб.
Вчера, 18:49 |
ROSTOV.RU
В Каменске-Шахтинском Ростовской области мужчина украл из детской коляски 11 тыс.руб.
В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что оставила детскую коляску в подъезде дома на улице Гагарина под лестницей. Девушка поднялась вместе с ребенком в квартиру своей матери, а когда вернулась, обнаружила, что из кармана коляски пропал кошелек. - По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего мужчину, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!