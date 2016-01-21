В Ростовской области мужчина, угрожая ножом, ограбил бар
Сегодня, 16:40 |
ROSTOV.RU
В городе Донецке Ростовской области 37-летний мужчина, угрожая ножом, напал на сотрудницу бара. - Мужчина, распивая алкоголь в заведении, заметил, что работница организации считает деньги, находившиеся в кассе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался 37-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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