В Ростовской области мужчина, угрожая ножом, ограбил бар



В городе Донецке Ростовской области 37-летний мужчина, угрожая ножом, напал на сотрудницу бара.

- Мужчина, распивая алкоголь в заведении, заметил, что работница организации считает деньги, находившиеся в кассе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги.



Полицейские задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался 37-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

