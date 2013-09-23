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В Ростовской области мужчина с ножом пытался ограбить продуктовый магазин

Сегодня, 15:30 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области мужчина с ножом пытался ограбить продуктовый магазин

В Красносулинском районе Ростовской области мужчина с ножом пытался ограбить магазин.

Налетчик вошел в торговую точку, расположенную неподалеку от трассы М-4 «Дон». Угрожая ножом продавцу, он потребовал отдать ему дневную выручку. Увидев происходящее, директор магазина выбежала на улицу и стала звать на помощь, после чего грабитель скрылся с места преступления, не успев забрать деньги.
- Прибывшие на место полицейские установили и задержали подозреваемого в разбойном нападении, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 29-летний местный житель.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время он задержан.

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