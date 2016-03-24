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В Ростовской области мужчина пропал после того, как ушел с работы

Сегодня, 11:46 |  ROSTOV.RU
О том, где находится батайчанин, ничего не известно почти две недели.
В Ростовской области мужчина пропал после того, как ушел с работы

В Ростовской области разыскивают батайчанина, который ушел с работы и не вернулся.

51-летний Андрей Тимошенко 16 декабря ушел в рабочее время с поста и не вернулся. Мужчина вышел без верхней одежды и телефона.
В момент пропажи житель Батайска был в сером свитере под горло и серой шапке. Родственники обзвонили всех знакомых и обратились в полицию. Близкие надеются, что глава семьи скоро найдется.

Всех, кто знает, где может находиться Андрей Тимошенко или видел его, просят позвонить в полицию по номеру 02.

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