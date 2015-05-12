В Ростовской области мужчина надругался над 4-летней дочерью сожительницы
Сегодня, 15:04 |
ROSTOV.RU
В Зерноградском районе Ростовской области местный житель подозревается в надругательстве над 4-летней девочкой.
В течение 2016 года 30-летний мужчина неоднократно совершал в отношении маленькой дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера.
О происходящем стало известно, когда малышка рассказала о надругательствах маме. Женщина обратилась в правоохранительные органы. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-го возраста), - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время подозреваемый задержан.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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