В Ростовской области мужчина надругался над 4-летней дочерью сожительницы



В Зерноградском районе Ростовской области местный житель подозревается в надругательстве над 4-летней девочкой.



В течение 2016 года 30-летний мужчина неоднократно совершал в отношении маленькой дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера.



О происходящем стало известно, когда малышка рассказала о надругательствах маме. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-го возраста), - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время подозреваемый задержан.



Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

