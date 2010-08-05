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В Ростовской области ликвидировали цех по производству суррогатного алкоголя

Сегодня, 09:56 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области ликвидировали цех по производству суррогатного алкоголя

В Чертковском районе Ростовской области сотрудники Росалкогольрегулирования выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции.

Мини-завод располагался в поселке Алексеево-Лозовское. В помещении была установлена автоматическая линия розлива. Там же находились более 20 тысяч литров водно-спиртовой смеси и свыше 36 тысяч бутылок поддельной водки различных наименований.
- Данная продукция ранее неоднократно выявлялась в ходе попыток фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе «повторных продаж» в розничном звене в Ростове-на-Дону, - сообщили Федеральной службепо регулированию алкогольного рынка. - Так 8 и 9 декабря в ростовских магазинах было обнаружено более 1,5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, маркированного поддельными федеральными специальными марками.

Технологическое оборудование, водно-спиртовая смесь и вся алкогольная продукция, обнаруженная в подпольном цехе, изъяты. По фактам нарушения проводятся административные расследования.


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