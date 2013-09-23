В Ростовской области двое парней ограбили пенсионера в его доме
Сегодня, 21:23 |
ROSTOV.RU
В хуторе Привольный Пролетарского района области двое молодых людей напали на пенсионера в его собственном доме.
Вечером 27 декабря они проникли в дом одинокого 75-летнего пенсионера. Ударив пенсионера, налетчики заставили его отдать им сбережения – около 75 тыс. руб., после чего скрылись.
- По подозрению в преступлении полицейские задержали 22-летнего и 25-летнего молодых людей, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
|
|
22-12-2016, 13:47
[image-1]
[/image-1]
Город-Новости
Мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими. Подробнее...
|
5-12-2016, 15:25
[image-1]
[/image-1]
|
28-11-2016, 16:40
[image-1]
[/image-1]
|
12-11-2016, 09:51
[image-1]
[/image-1]
|
30-10-2016, 15:09
[image-1]
[/image-1]
|
5-09-2016, 13:36
[image-1]
[/image-1]
|
23-06-2016, 10:26
[image-1]
[/image-1]
|
12-06-2016, 14:22
[image-1]
[/image-1]
|
3-01-2016, 14:57
[image-1]
[/image-1]
|
23-09-2013, 14:59
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Накануне рано утром в квартиру 63летнего пенсионера ГУ ... Подробнее...