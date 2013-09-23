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В Ростовской области двое парней ограбили пенсионера в его доме

Сегодня, 21:23 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области двое парней ограбили пенсионера в его доме

В хуторе Привольный Пролетарского района области двое молодых людей напали на пенсионера в его собственном доме.

Вечером 27 декабря они проникли в дом одинокого 75-летнего пенсионера. Ударив пенсионера, налетчики заставили его отдать им сбережения – около 75 тыс. руб., после чего скрылись.
- По подозрению в преступлении полицейские задержали 22-летнего и 25-летнего молодых людей, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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