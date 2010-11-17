В Ростове директор компании обманул покупателей на 9 млн руб.
Сегодня, 10:05 |
ROSTOV.RU
В Ростове 34-летний финансовый директор компании по продаже техники, взял у заказчика предоплату за оборудование в 9 млн руб., при этом поставлять её он не собирался. - Подозреваемый от имени генерального директора компании, в которой он является финансовым директором, заключил договор о поставке зерносушилки с сельскохозяйственным предприятием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, он взял предоплату в сумме более 9 млн руб.
В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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