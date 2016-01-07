В Ростовской области девушка на внедорожнике вылетела в кювет: пострадали двое детей
Сегодня, 17:27 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области девушка, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», вылетела в кювет. В аварии кроме водителя пострадали три пассажира, среди которых двое детей.
ДТП произошло 1 января около 19 часов на трассе Миллерово-Вешенская. - 27-летняя водитель «УАЗ Патриот», по предварительным данным, превысила скорость движения, не справилась с управлением, съехала на обочину и затем в кювет, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель, 27-летний мужчина-пассажир, 16-летний подросток и 3-летняя девочка.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
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