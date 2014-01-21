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В Ростовской области 5 января ожидаются мокрый снег и дождь

Сегодня, 16:24 |  ROSTOV.RU

Осадки пройдут в большинстве районов области.

В Ростовской области 5 января ожидаются мокрый снег и дождь
В Ростовской области 5 января ожидаются осадки. По информации Ростовского Гидрометцентра, ночью, утром и днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются сильные осадки.

Ночью и утром туман, по северу области налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 13-18 м/с. При этом температура воздуха ночью -4…+1, при прояснениях до -9, днем -2…+3, по югу региона до +7.

На Дону сохранится облачная с прояснениями погода. В Ростове 5 января прогнозируется небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -3 днем до +4. Осадки в виде дождя ожидаются и 6 января. Минусовая температура, по данным Гидрометцентра, в Ростов придет только в начале следующей недели.

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