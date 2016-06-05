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В Ростовской области 12-летний мальчик угнал машину

Вчера, 22:04 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области 12-летний мальчик угнал машину

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 12-летний мальчик угнал «ВАЗ-2101».

13 января школьник украл автомобиль, стоявший возле дома на улице Николаева в хуторе Колесников.
- Об угоне автомобиля в полицию заявил его владелец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту произошедшего проводится проверка.

«Копейку» с подозрительным водителем остановил патрульный экипаж ДПС в 27-ми километрах от поселка Матвеев Курган. Сотрудников полиции насторожил маленький на вид водитель и они решили проверить автомобиль. Когда машина остановилась, инспекторы увидели, что за рулем находится ребенок.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мальчик проехал за рулем легковушки более 20 километров.

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