В Ростовской области 12-летний мальчик угнал машину
Вчера, 22:04 |
ROSTOV.RU
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 12-летний мальчик угнал «ВАЗ-2101».
13 января школьник украл автомобиль, стоявший возле дома на улице Николаева в хуторе Колесников. - Об угоне автомобиля в полицию заявил его владелец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту произошедшего проводится проверка.
«Копейку» с подозрительным водителем остановил патрульный экипаж ДПС в 27-ми километрах от поселка Матвеев Курган. Сотрудников полиции насторожил маленький на вид водитель и они решили проверить автомобиль. Когда машина остановилась, инспекторы увидели, что за рулем находится ребенок.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мальчик проехал за рулем легковушки более 20 километров.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!