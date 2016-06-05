В Ростовской области 12-летний мальчик угнал машину



В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 12-летний мальчик угнал «ВАЗ-2101».



13 января школьник украл автомобиль, стоявший возле дома на улице Николаева в хуторе Колесников.

- Об угоне автомобиля в полицию заявил его владелец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту произошедшего проводится проверка.



«Копейку» с подозрительным водителем остановил патрульный экипаж ДПС в 27-ми километрах от поселка Матвеев Курган. Сотрудников полиции насторожил маленький на вид водитель и они решили проверить автомобиль. Когда машина остановилась, инспекторы увидели, что за рулем находится ребенок.



В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мальчик проехал за рулем легковушки более 20 километров.

