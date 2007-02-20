В Ростовском зоопарке назначен новый директор



В Ростовском зоопарке новый руководитель. Директором учреждения в конце декабря 2016 года был назначен Александр Жадобин.



С 1 января по 30 декабря 2016 года он был исполняющим обязанности руководителя организации. До этого Александр Жадобин работал в управления культуры главным специалистом отдела развития инфраструктуры.



Напомним, уход с этой должности предыдущего директора заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации Натальи Серебряковой сопровождался затяжным скандалом. Она даже писала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Наталья Серебрякова жаловалось на постоянное вмешательство Попечительского совета в дела зоопарка.

