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В Ростовском зоопарке назначен новый директор

Сегодня, 13:45 |  ROSTOV.RU
В Ростовском зоопарке назначен новый директор

В Ростовском зоопарке новый руководитель. Директором учреждения в конце декабря 2016 года был назначен Александр Жадобин.

С 1 января по 30 декабря 2016 года он был исполняющим обязанности руководителя организации. До этого Александр Жадобин работал в управления культуры главным специалистом отдела развития инфраструктуры.

Напомним, уход с этой должности предыдущего директора заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации Натальи Серебряковой сопровождался затяжным скандалом. Она даже писала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Наталья Серебрякова жаловалось на постоянное вмешательство Попечительского совета в дела зоопарка.

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