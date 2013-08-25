В Ростове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за бесхозного пакета



В Ростове жильцов многоквартирного дома на улице Нансена эвакуировали из-за бесхозного пакета.



Жители многоэтажки позвони в полицию и сообщили о подозрительном предмете.

- Прибывшие на место полицейские оцепили здание и провели проверку, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.



Как стало известно, в бесхозном пакете была мягкая игрушка в виде подушки.

