В Ростове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за бесхозного пакета
Сегодня, 08:50 |
ROSTOV.RU
В Ростове жильцов многоквартирного дома на улице Нансена эвакуировали из-за бесхозного пакета.
Жители многоэтажки позвони в полицию и сообщили о подозрительном предмете.
- Прибывшие на место полицейские оцепили здание и провели проверку, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.
Как стало известно, в бесхозном пакете была мягкая игрушка в виде подушки.
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