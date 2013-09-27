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В Ростове возбуждено дело на водителя, устроившего стрельбу на дороге

Сегодня, 08:40 |  ROSTOV.RU
В Ростове возбуждено дело на водителя, устроившего стрельбу на дороге

В Ростове возбуждено уголовное дело на водителя, устроившего стрельбу на дороге.

8 января на улице Доватора между двумя автомобилистами возник конфликт. Ростовчанин обогнал ехавший впереди автомобиль, вышел из машины и произвел выстрел в воздух из светошумовой модели, похожей на автомат. Во время перепалки мужчина обругал нецензурной бранью своего оппонента.
- Сотрудники полка ДПС УМВД по Ростову установили и задержали подозреваемого в нарушении общественного порядка, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 33-летний местный житель.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время он задержан.

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