

В Ростове вооруженный парень пытался ограбить цветочный павильон.



Ночью неизвестный с пистолетом вошел в один из цветочный павильонов, расположенных в Советском районе города. Угрожая продавцу, он потребовал отдать ему деньги. Но, когда женщина стала кричать и звать на помощь, грабитель скрылся.

- Полицейские установили и задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое, у которого в ходе задержания был изъят травматический пистолет, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

