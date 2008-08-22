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В Ростове вооруженный парень пытался ограбить цветочный павильон

Сегодня, 10:57 |  ROSTOV.RU
В Ростове вооруженный парень пытался ограбить цветочный павильон

В Ростове вооруженный парень пытался ограбить цветочный павильон.

Ночью неизвестный с пистолетом вошел в один из цветочный павильонов, расположенных в Советском районе города. Угрожая продавцу, он потребовал отдать ему деньги. Но, когда женщина стала кричать и звать на помощь, грабитель скрылся.
- Полицейские установили и задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое, у которого в ходе задержания был изъят травматический пистолет, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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