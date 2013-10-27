В Ростове водители подрались на дороге из-за ДТП



В Ростове конфликт на дороге закончился потасовкой. Инцидент произошел 5 января на пересечении улицы М. Горького и Театрального проспекта. Видео драки на дороге очевидцы выложили в соцсеть.



На записи видно, как водитель «Мерседеса» выходит из машины и затевает перебранку. Затем в ход идут кулаки. Мужчин пытаются разнять пассажирки иномарки.

«Хозяин «Мерседеса», проявил неадекватность по отношению к моему другу, разбив ему машину и пытаясь в ходе перепалки ударить ножом, за что получил перцовым баллончиком в лицо! С ним в машине было еще четыре женщины», - отметил автор поста.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции.

-В полицию поступило сообщение, что между участниками дорожного происшествия произошел конфликт, - отметили в донском главке. – В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

